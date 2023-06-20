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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن كفر الشيخ.. يوسف عطوة أصغر معلق رياضي: أنتمي لمدرسة الإثارة والتشويق

المعلق الرياضي يوسف
المعلق الرياضي يوسف عطوة

عُرف في الوسط الرياضي لاسيما في محافظة كفر الشيخ، بـ «كروان التعليق الرياضي»، إنه المعلق الرياضي الشاب يوسف عطوة، ابن مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، صاحب الـ 29 عاماً، وأصغر معلق رياضي معتمد من الهيئة الوطنية للإعلام، وبزغت نجوميته خلال الفترة الماضية، نظراً لأسلوبه المشوق أثناء التعليق على المباريات.

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كواليس اعتماده من الهيئة الوطنية للإعلام 

يحكي المعلق الرياضي الشاب يوسف عطوة، لـ «صدى البلد»، بدايته مع التعليق، قائلاً :بفضل الله تعالى دخلت في الموسم الثاني عشر لي كمعلق رياضي، واعتمدت من الهيئة الوطنية للإعلام كمعلق رياضي معتمد وكان عمري وقتها 23 عاماً، بعد اختبارات دامت لنحو عامين ونصف، وجرى اختباري في لجنة برئاسة الإذاعي القدير فهمي عمر، لافتاً إلى أنه نجح في هذه الاختبارات والتصفيات مع 3 فقط من بين 1800 متسابق.

المعلق الرياضي الشاب يوسف عطوة 

وتابع: علقت في كل ملاعب مصر في القسم الثاني والثالث والدوري الممتاز، علقت مع الدكتور إيهاب الكومي في ملعب البلد في قناة صدى البلد، كنا بناخد مباريات في القسم الثاني وتحديداً سيراميكا كليوباترا، حوالي 3 مواسم، وفي العديد من القنوات الفضائية المصرية والقنوات الإقليمية المصرية، مشيراً إلى أن أخذ فرصة كبيرة في إذاعة الشباب والرياضة منذ عام 2017م وحتى الآن علقت فيها على مباريات كبيرة جداً منها السوبر بين طلائع الجيش والأهلي ومباريات كبيرة للزمالك مع المصري ومع طلائع الجيش علقت فيها للأهلي في الكأس والدوري ومنتخب مصر الأوليمبي بقيادة مستر ميكالي مع بنين في التجربة الودية.


موقف طريف.. علقت للتليفزيون والراديو في آن واحد

وقال المعلق الرياضي الشاب يوسف عطوة، إن أفضل محطة لي في التعليق عموماً وأنال شهرة في الوسط الرياضي إذاعة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أحد المواقف الطريفة التي حدثت معه «روحت في مباراة المصري والداخلية من قبل موسم 2018/2019 في إستاد السويس وكنت رايح أعلق للتليفزيون المصري ففجأة معلق الإذاعة موصلشي فقالوا لي هنضم لك ميكروفون إذاعة الشباب والرياضة ودي كانت أول مباراة لي في إذاعة الشباب والرياضة وأول مرة في حياتي أعلق مباراة أوصف للإذاعة وأعلق للتليفزيون في نفس التوقيت».

يوسف عطوة

واستطرد المعلق يوسف عطوة : أطمح أن أكون من المعلقين الكبار المعروفين في مصر إن شاء الله في الفترة المقبلة.. طبعاً بحب أسلوب الحماس في التعليق والإثارة والتشويق للمشاهد والمستمع وهذه المدرسة التي أنتمي إليها يمكن في أساتذة كبار بحب أستمع إليهم في الجانب العربي خليل البلوشي وعصام شوالي ورؤوف خليف أسماء كبيرة.. وفي مصر طبعاً أسماء كبيرة في التعليق كابتن ميمي الشربيني والجنرال مدحت شلبي والكابتن لطيف الكابتن علي زيوار، وربنا يوفقني ويكرمني في القادم إن شاء الله.

يوسف عطوة أثناء التعليق على إحدى المباريات 
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