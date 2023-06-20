عودة مسرحية خطة كيوبيد فى هذا الموعد.. تفاصيل

يستعد فريق عمل مسرحية خطة كيوبيد إلى استأنف تقديم العرض المسرحي مرة أخري ، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر عودة تقديم العرض المسرحي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

وعلق أحمد فؤاد مخرج المسرحية عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلاً :راجعين تاني نكسر الارقام القياسية بعد اعلي ايرادات 132 ليلة ، استنونا تاني يوم العيد علشات نحقق سوا .

" خطة كيوبيد " مسرحية اجتماعية كوميدية ساخرة بطولة : عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور احمد امين، اضاءة ابو بكر الشريف، ازياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وازياء مي كمال، موسيقي تامرعبدالمجيد، تأليف واشعار عبدالله الشاعر، اخراج احمد فؤاد.

حقق العرض المسرحي "خطة كيوبيد" من إنتاج المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وإخراج الفنان أحمد فؤاد، إيرادات كبرى قياساً بالتذاكر منخفضة التكاليف التي يقدمها مسرح الدولة خدمة للجمهور، حيث بلغت إيرادات الخميس الماضي واحد وعشرون ألف جنيه، وذلك بعد قرار نقله من قاعة يوسف إدريس، إلى المسرح الكبير بمسرح السلام، نظراً للإقبال الجماهيري الغفير على حضور العرض.

"خطة كيوبيد" تناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا.

وكان قد أكد أحمد فؤاد، مخرج مسرحية "خطة كيوبيد"، أن اختيار طاقم العمل المناسب لآداء المسرحية كانت المهمة الأصعب، مضيفًا: كنت أبحث عن فنانين لديهم القدرة على تنفيذ الفكرة، كنت محتاج 4 ممثلين قادرين على تقديم خلطة درامية كوميدية، تلك النوعية من الفنانين تمثل عملة نادرة في المجال الفني.

وأضاف فؤاد، خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن اختياره لآلة الكمان لتكون مصاحبة لآداء الممثلين بالمسرحية جاء بسبب أن الكمان لديها كل الأفكار وتمثل روح المسرح، مشيرًا إلى أن عازف الكمان كان يقوم بالعزف خلال المسرحية وليس تسجيل لصوت الآلة.