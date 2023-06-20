وفاة طيار أردني بعد تحطم طائرة للجيش

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، مفارقة الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، للحياة، وفق ماذكرت قناة المملكة.

وذكر الجيش أن الرائد فارق الحياة، متأثرا بإصابته جراء حادث تحطم مروحية عسكرية فوق منطقة البقعة الإثنين.

وأعلن الجيش الأردني في بيان نقلا عن مصدر مسؤول إن الحراسيس فارق الحياة في حادث تحطم المروحية من نوع "كوبرا" أثناء هبوطها الاضطراري خلال رحلة تدريبية فوق منطقة البقعة.

ونشرت قناة "المملكة" الأردنية صورة للحراسيس خلال نقلها الخبر عن القوات المسلحة الأردنية.

وكان مصدر قد أوضح، الإثنين، أن تحطم الطائرة أدى إلى إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة، قبل أن يفارق أحدهما الحياة الثلاثاء.