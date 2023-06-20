المشدد 6 سنوات لـ 3 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، 3 أشخاص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لاتجارهم بمادة الشابو والهيروين المخدر بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن.

تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات للنقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد قيام ٣ أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة .

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بمزاولة نشاطهم الإجرامي ببيعهم المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم من متعاطي المواد المخدرة بمدينة أبنوب .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من الشرطة وتمكنوا من ضبطهم أثناء استقلال المتهمين توك توك وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح ناري محلي الصنع وكمية من الشابو والهيروين وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار .