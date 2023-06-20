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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات جديدة.. النادي الأهلي يرفع سعر موليكا وبشكتاش يصدم المارد الأحمر

موليكا
موليكا

كشفت تقارير مغربية اخر المستجدات بشأن انتقال جاكسون موليكا نجم بشكتاش التركي الي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي. 

وذكرت التقارير المغربية ان نادي بشكتاش التركي لكرة القدم رفض عرضا جديدا من النادي الأهلي لضم الدولي الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية للاعبين.

وكان اسم موليكا (23 سنة) قد ارتبط في الميركاتو الشتوي الماضي بإمكانية الانضمام إلى الأهلي، لكن بشكتاش رفض التفريط في المهاجم الكونغولي نظرا لاحتياجه لخدماته حتى نهاية الموسم.

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بشكتاش يرفض التفريط في موليكا

ووفقا للتقارير الإعلامية فأن عرض الأهلي في يناير الماضي من أجل الحصول على موليكا كان مقابل ما يقرب 2,5 مليون يورو، لكن بشكتاش رفض هذا العرض، لاسيما وأنه تعاقد مع موليكا بداية الموسم من "ساندر ليج" البلجيكي بمقابل 3 ملايين و350 ألف يورو.

وأكدت التقارير المغربية أن النادي الأهلي قدم عرضا جديدا بقيمة 4 ملايين يورو لجاكسون موليكا، ولكن إدارة نادي بشكتاش رفضت العرض وطلبت 6 ملايين يورو.

وأشارت التقارير الاعلامية أن عقد موليكا يستمر مع نادي بشكتاش التركي حتى 2027:

وكان موليكا نجم بشكتاش التركي قد شارك في الموسم الماضي خلال 32 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.

موليكا الأهلى بشكتاش ساندر ليج الميركاتو الصيفي

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