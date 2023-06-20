التدريب والتأهيل.. النائب أحمد فتحي يوضح أهم مطالب الشباب داخل الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجان الفنية للحوار الوطني تعمل على مناقشة جميع المشاكل والتحديات التي تعوق الشباب في المدارس أو الجامعات وأيضا الخريجين.

واضاف أحمد فتحي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن ملف ومشاكل رواد الأعمال في مصر هي المشكلة الأكبر التي تواجه الشباب الفترة الحالية، متابعا: تحدثنا مع شبابنا بالخارج للتعرف على أسباب عملهم بالخارج، ووجدنا أن الدول الخارجية تقدم مميزات عديدة لجذب الشباب المصري داخل دولهم.



واسترسل: الشباب يطالبون بوجود صندوق استثمار لدعم الشباب، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للشباب، مشددا على أن التدريب والتأهيل من أهم مطالب الشباب.

وأوضح أننا بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل.