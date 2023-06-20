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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعاني من ارتفاع الفاتورة.. حيل لتوفير الكهرباء باستخدام الأجهزة المزدوجة

ميكرويف
ميكرويف

 يمكن توفير المزيد من الكهرباء باستخدام الأجهزة المزدوجة، والأجهزة المزدوجة هي الأجهزة التي تحتوي على وظائف متعددة وتستخدم للقيام بمهام مختلفة، ويمكن استخدامها بدلاً من استخدام الأجهزة الفردية التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.

وأوضح محمد الحافظ خبير توفير الكهرباء في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه على سبيل المثال، يمكن استخدام الفرن الكهربائي والميكروويف المزود بخاصية الشوي بدلاً من استخدام الفرن الكهربائي بشكل منفصل، كما يمكن استخدام الثلاجة التي تحتوي على قسم التجميد والتبريد بدلاً من استخدام الثلاجة والمجمدة بشكل منفصل.

باستخدام الأجهزة المزدوجة، يمكن توفير كمية كبيرة من الكهرباء وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء. ويمكن القيام ببعض التغييرات البسيطة في الاستخدام اليومي للأجهزة المنزلية لتحسين كفاءتها وتوفير المزيد من الكهرباء، مما يوفر المال ويساعد على حماية البيئة.

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