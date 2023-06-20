عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق أوبك يخصص 24 مليار دولار لأكثر من 4 آلاف مشروع في 125 دولة

صدى البلد

افتتح الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك " أوفيد " اليوم /الثلاثاء/ أعمال منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية الثاني في أحد القصور التاريخية في العاصمة النمساوية فيينا. 
وقال الدكتور الخليفة في كلمة له إن الصندوق منذ إنشائه خصص أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من موارده الخاصة لأكثر من 4000 مشروع في أكثر من 125 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 190 مليار دولار أمريكي. 
وأضاف الخليفة أنه في العام الماضي خصص صندوق الأوبك 1.6 مليار دولار أمريكي من خلال 48 مشروعًا لزيادة المرونة الاقتصادية ،ودعم النمو وتعزيز التنمية حيث يؤمن تمويل صندوق الأوبك الإمدادات الأساسية ويدعم تطوير البنية التحتية ويعزز المرونة الاقتصادية. 
وذكر الخليفة أن صندوق الأوبك يتصدى للتحديات طويلة المدى وهو لاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،لافتا إلى انه في العام الماضي أطلق صندوق الأوبك خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار أمريكي استجابةً لاضطراب سلسلة التوريد العالمية.
وشارك في افتتاح المنتدى الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. 
يشار إلى أن صندوق الأوبك يعمل بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم. 
ومن المعروف أن صندوق الأوبك تأسس في عام 1976 بهدف دفع عجلة التنمية وتقوية المجتمعات وتمكين البشر من خلال تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

وزير التعليم لطالبة بلجنة ثانوية عامة : ماتجاوبيش في ورقة الأسئلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ