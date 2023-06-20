صندوق أوبك يخصص 24 مليار دولار لأكثر من 4 آلاف مشروع في 125 دولة

افتتح الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك " أوفيد " اليوم /الثلاثاء/ أعمال منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية الثاني في أحد القصور التاريخية في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال الدكتور الخليفة في كلمة له إن الصندوق منذ إنشائه خصص أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من موارده الخاصة لأكثر من 4000 مشروع في أكثر من 125 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 190 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الخليفة أنه في العام الماضي خصص صندوق الأوبك 1.6 مليار دولار أمريكي من خلال 48 مشروعًا لزيادة المرونة الاقتصادية ،ودعم النمو وتعزيز التنمية حيث يؤمن تمويل صندوق الأوبك الإمدادات الأساسية ويدعم تطوير البنية التحتية ويعزز المرونة الاقتصادية.

وذكر الخليفة أن صندوق الأوبك يتصدى للتحديات طويلة المدى وهو لاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،لافتا إلى انه في العام الماضي أطلق صندوق الأوبك خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار أمريكي استجابةً لاضطراب سلسلة التوريد العالمية.

وشارك في افتتاح المنتدى الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و ريمي ريو الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

يشار إلى أن صندوق الأوبك يعمل بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.

ومن المعروف أن صندوق الأوبك تأسس في عام 1976 بهدف دفع عجلة التنمية وتقوية المجتمعات وتمكين البشر من خلال تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية .