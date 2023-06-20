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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 52 مشروعا بتكلفة 3,8 مليون جنيه خلال مايو الماضي بالوادي الجديد

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أكد  اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر مايو 2023  بلغ 52 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 3,8 مليون جنيه، وفرّت 104 فرصة عمل لأبناء المحافظة. 

وشدد  المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بمكاتب مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز. 

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ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن 6851 مشروع بقيمة 580 مليون جنيه وفرت عدد 13 ألف 975 فرصة عمل.

اللواء دكتور محمد الزملوط المجتمعية المجتمعي المشروع القومي المحافظة الجدوى دراسات الجدوى حافظ الوادي الجديد شهر مايو 2023 دراسات

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