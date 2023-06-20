تمويل 52 مشروعا بتكلفة 3,8 مليون جنيه خلال مايو الماضي بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر مايو 2023 بلغ 52 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 3,8 مليون جنيه، وفرّت 104 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بمكاتب مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن 6851 مشروع بقيمة 580 مليون جنيه وفرت عدد 13 ألف 975 فرصة عمل.