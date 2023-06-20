أشاد بمسيرة الديمقراطية.. رئيس البرلمان العربي يحضر الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي

حضر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، افتتاح أعمال مجلس الأمة الكويتي فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الـ 17 وذلك اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجارى.

وثمن رئيس البرلمان العربي الحياة النيابية ومسيرة الديمقراطية المتطورة التي تشهدها دولة الكويت والتنمية الشاملة، مضيفاً أن دولة الكويت تعد واحة للتقدم والازدهار والتنمية في كافة المجالات، في ظل السياسات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورؤية سموه المستنيرة لتحقيق النهضة الشاملة في دولة الكويت.

كما أشاد "العسومي" بمضامين الكلمة التي ألقاها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي خلال افتتاح أعمال جلسة مجلس الأمة الكويتي، وجهوده في تعزيز مكانة الكويت المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذه الكلمة قدمت خريطة طريق شاملة لتعزيز التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده دولة الكويت.

وأعرب "العسومي" عن تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد فى خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكدًا ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها لهم الشعب الكويتي بما يساهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار .