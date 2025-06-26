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كلب ضال يثير الرعب في كفر الزيات .. عقر 11 شخصًا بشارع سيدي نعنوش | ايه حكايته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كلب ضال يثير الرعب في كفر الزيات .. عقر 11 شخصًا بشارع سيدي نعنوش | ايه حكايته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

سادت حالة من الذعر والصدمة بين أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب تعرض 11 شخصًا من سكان القرية لهجوم عنيف من كلب ضال، أسفر عن إصابتهم بجروح قطعية متفرقة، استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية والطعوم اللازمة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالغربية بلاغًا يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى إبيار المركزي بادعاء تعرضهم لهجوم من كلب ضال في منطقة شارع سيدي نعنوش بالقرية.

على الفور، وجّه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتورة ولاء ماضي، مديرة مستشفى إبيار المركزي، بتكثيف جهود فرق الطوارئ بالمستشفى لتقديم الإسعافات العاجلة للمصابين وتوفير الأمصال اللازمة.

تحويل الحالات ودعم طبي عاجل

وتم تحويل 8 حالات إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث وجّه الدكتور رامي نوفل، مدير المستشفى، بتقديم الرعاية الكاملة وإجراء الجراحات المطلوبة للحالات التي تعرضت لجروح قطعية متفرقة.

قائمة المصابين

واستقبلت المستشفيات الحالات التالية: الطفل "خ. م" (3 سنوات ونصف): جرح قطعي بالوجه، "نور. أ" (تلميذة بالصف الثاني الابتدائي): جرح قطعي بالوجه والساق اليمنى، "م. أ" (10 سنوات): جرح سطحي بالجانب الأيمن، "عبد القادر. أ" (50 سنة): جروح بالوجه واليد اليمنى

"م. ج" (33 سنة): تهتك بالقدم، "دارين. م" (سنتان): جرح بالظهر

"ز. س" (55 سنة): جروح بالرأس والقدم، "م. ع" (8 سنوات – الصف الأول الابتدائي): جرح متهتك بالقدم، "ع. ل" (20 سنة): جرح بالقدم

إجراءات عاجلة

تم إعطاء المصابين الأمصال والطعوم المضادة لداء الكلب، كما تم إخطار مديرية الطب البيطري بالغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكلب الضال المتسبب في الحادث.

اخبار محافظ الغربية كلب ضال عقر 11 شخص صحة الغربية

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