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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات والصور.. كيفية إزالة حساب Google من موبايلك

كيفية إزالة حساب
كيفية إزالة حساب Google من موبايلك

في عصرنا الحالي يعتبر امتلاك حساب  Google  ضرور، هو من يتيج لك تنزيل التطبيقات والاستمتاع بكل الخدمات على هاتفك مثل بريد الـ Gmail والتخزين السحابي في Google Drive والاستفادة من تطبيق صور  جوجل  و Keep Notes والخرائط.

 يمكنك إضافة عدة حسابات من  جوجل  لهاتفك، ولكن مع الوقت تجد نفسك مشوش من كثرة الحسابات أو تفضل أن تعيد ترتيب هاتفك ويأتي الوقت الذي تحتاج فيه إلى إزالة حساب Google غير ضروري من هاتفك.

يعمل حساب Google بالتكامل مع نظام أندرويد على هاتفك ويوفر واجهة مستخدم وإعدادًا أنيقًا على أجهزة iPhone وبالتالي يمكنك استرجاع كل معلوماتك القيمة ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال من خلال حساب جوجل. إذا كنت تريد تغيير هاتفك أو تغيير حساب Google الافتراضي، فقم بإزالة حساب حالي من هاتفك.

قبل إزالة حساب Google ، احفظ رسائلك وجهات اتصالك وأي شيء آخر تريده في موقع منفصل عن التطبيقات التي تعمل من خلال الحساب مثل جهات اتصال جوجل، إليك خطوات إزالة حساب جوجل من هاتفك الأندرويد.

  • افتح إعدادات settings هاتفك 
  • قم بالتمرير للأسفل لتصل إلى كلمات المرور والحسابات Passwords and accounts.
  • حدد حساب Google الذي تريد إزالته.
  • انقر فوق كلمة delete أو إزالة الحساب.
  • تحقق من الإشعار المنبثق وقم بتأكيد قرارك. 

عند إزالة حساب Google من الجهاز سواء تابلت أو موبايل، ستتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الخاصة بجهازك قبل المتابعة.

الحساب يتم إزالته من الموبايل فقط، بكل تبعاته وكل المعلومات المخزنة به لكن الحشاب نفسه موجود  وتستطيع في أي وقت أن تدخل على حساب جوجل الخاص بك من أي جهاز آخر لتجد معلوماتك وبريد الإلكتروني.

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تستخدم شركة سامسونج Samsung طريقة مختلفة لإزالة حساب جوجل من هواتف Galaxy الخاصة بها. إليك الدليل التفصيلي لإزالة  حساب Google من أي هاتف سامسونج

  • توجه إلى الإعدادات.
  • قم بالتمرير إلى خيار الحسابات والنسخ الاحتياطي Accounts and backup
  • اضغط على إدارة الحسابات Manage accounts
  • من خلال خيار إدارة الحسابات تجد كل الحسابات الخاصة بك في كل التطبيقات المختلفة، يمكنك التحقق من حسابات جوجل و سامسونج و Outlook و أمازون و WhatsApp وحسابات الوسائط الاجتماعية الأخرى. حدد حساب جوجل الذي تريد إزالته.
  • انقر فوق إزالة الحساب. حدد نفس الخيار في القائمة التي تجدها في  الأسفل.
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