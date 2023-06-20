عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير للطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي في العرض الخاص

بطلة فيلم بيت الروبي
بطلة فيلم بيت الروبي

حرصت الطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي على التقاط مجموعة من الصور في العرض الخاص للفيلم، الذي تشارك فيه مع كريم عبد العزيز ونور وغيرهم. 

 

 

وقالت لوسيندا التي تحضر أعمالها الفنية في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنها سعيدة بفيلم بيت الروبي، وكشفت عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع أحمد حلمي ورحمة أحمد للمشاركة في أعمال سينمائية معهما.

 

بدأت الشركة المنتجة لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي في الاستعدادت النهائية لاستقبال العرض الخاص بالفيلم داخل إحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

 

ومن المفترض أن يحضر العرض جمبع فريق العمل وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية بالإضافة إلي المخرج بيتر ميمي.

 

 

أغنية بيت الروبي

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

 

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

 

 

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.


كريم عبد العزيز وبيتر ميمي
 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

بيت الروبي الإعلامية منى الشاذلي المخرج بيتر ميمي كريم محمود عبد العزيز مصطفي حمدي محمود عبد العزيز محمود العسيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. روسيا تعلن تقديم حق اللجوء للدبلوماسيين الأوكرانيين

10 أسباب وراء هبوط الذهب لأقل مستوى منذ مطلع أبريل 2023

السفير السوري لدى روسيا: تصرفات موسكو في أوكرانيا ضرورية للغاية

خمسة اتفاقات تضع حدا للتوتر بين الصين وأمريكا في زيارة بلينكن التاريخية

فيضانات مدمرة.. ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا يهدد حياة 1.6 مليار شخص

قدم الآن.. وظائف خالية للشباب برواتب مجزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير للطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي في العرض الخاص

إزاي تعملي من السجق فتة بمذاق شهي؟

فستان يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة بوسي الأخيرة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

فيديو

دي مش طبيعية.. الفنان مصطفى هريدي يهاجم المخرجة إيناس الدغيدي لهذا السبب/فيديوجراف

التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

متى تبدأ؟.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص | اعرف هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ