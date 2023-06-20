أكلات عيد الأضحى.. أسهل طريقة لعمل اللحمة الضاني

ترغب الكثير من النساء فى معرفة أسهل طريقة لعمل اللحمة الضاني فى مثل هذا التوقيت من كل عام لأنها من الأكلات الأسياسية والمقدمة فى عيد الأضحى

نعرض لكم أسهل طريقة لعمل اللحمة الضاني، من خلال خطوات الشيف محيي شوقى لتقديمها فى عيد الأضحى .



مكونات طاجن اللحمة الضاني:

لحم ضاني قطع متساوية

بصل أورمة صغير الحجم

ثوم

حبهان

جوزة الطيب

شطه حسب الرغبة

بهارات لحم

كمون

فلفل اسود

ملح



طريقة عمل اللحمة الضاني

حمري اللحمة فى حلة على النار بها زبدة وضعي ورق اللورا والحبهان ثم الماء وانتظري حتى انتهاء النضج

احضري وعاء آخر على النار وضعي فيها الزبدة والبصل والملح والفلفل الأسود والتوابل وحمريه حتى يصبح لونه ذهبى

ضعي الشوربة على البصل ثم اللحمة الضاني المسلوقة واتركيه حتى يغلى ثم ضعي الخليط فى طاجن ذو غطاء وادخليه فرن ساخن حتى النضج.