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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة ابدأ: منتجات نستوردها بنحو 20 مليار دولار يمكن تصنيعها في مصر

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قال المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية ابدأ، إن مبادرة ابدأ عملت بشكل منهجي لدراسة الوضع الحقيقي على أرض الواقع في قطاع الصناعة سواء المصانع الكبيرة أو الصغيرة.

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برلماني يطالب بتعميم مبادرة "ابدأ" كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر

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جولة تفصيلية عن مبادرة إبدا مع الإعلامية هند جاد.. فيديو

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، كان لدينا هدف من رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات في مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واكتشفنا أن هناك نحو 20 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية يمكن توفيرها في مصر.

 

وبدأنا تكوين مجموعات عمل من المصنعين للتعاون لإنتاج هذه السلع، وجذب مستثمرين من أكثر من 12 دولة وبدء تصنيع منتجات للمرة الأولى في مصر، وتكامل مع كل المبادرات السابقة، والتعاون مع مؤسسات الدولة.

 

ولفت إلى أن المعوقات التي واجهت المبادرة قطعت فيها الدولة خطوات جيدة، مثل البنية التحتية للطرق والمواصلات، ولدينا الآن شبكة موانئ ضخمة، أيضا التعليم الفني وقريبا يدخل الخريجين سوق العمل، والمرافئ في المناطق الصناعية، كما بدأ الربط الداخلي بين القطاعات الداخلية لتسريع استخراج التراخيص، والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمر.

الاعلامية ايه عبد الرحمن إكسترا نيوز البنية التحتية التحول الرقمي الفاتورة الاستيرادية المبادرة الوطنية ابدأ المناطق الصناعية توطين الصناعات جذب مستثمرين

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