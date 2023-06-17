جولة تفصيلية عن مبادرة إبدا مع الإعلامية هند جاد.. فيديو

‏قامت الإعلامية هند جاد بعمل جولة تفصيلية عن مبادرة إبدا وقامت بزيارة مصنع راجا إبدا احد مصانع المبادرة الرئاسية إبدا لتوطين الصناعة و المصنع متخصص في إنتاج مكونات البوتاجاز والأجهزة المنزلية ويوفر 250 فرصة عمل، وجاء نتيجة التعاون بين مؤسسة إبدا وشركة راجاماك لتحويلها من شركة مستوردة إلى مصنع للصناعات المغذية.

تطوير الريف المصري



‏وقالت الإعلامية "هند جاد"، في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اليوم مصر تكتب تاريخ جديد من الإنجازات مع حياة كريمة التي قادت تطوير الريف المصري في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الزراعية وواصلت المسيرة إلى توطين الصناعة من خلال ذراعها الاقتصادي إبدا الذي سيكون بداية الطريق لحياة جديدة.