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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جولة تفصيلية عن مبادرة إبدا مع الإعلامية هند جاد.. فيديو

الإعلامية هند جاد
الإعلامية هند جاد

‏قامت الإعلامية هند جاد بعمل جولة تفصيلية عن مبادرة إبدا وقامت بزيارة مصنع راجا إبدا احد مصانع المبادرة الرئاسية إبدا لتوطين الصناعة و المصنع متخصص في إنتاج مكونات البوتاجاز والأجهزة المنزلية ويوفر 250 فرصة عمل، وجاء نتيجة التعاون بين مؤسسة إبدا وشركة راجاماك لتحويلها من شركة مستوردة إلى مصنع للصناعات المغذية.

 

تطوير الريف المصري


‏وقالت الإعلامية "هند جاد"، في برنامج "حياة جديدة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اليوم مصر تكتب تاريخ جديد من الإنجازات مع حياة كريمة التي قادت تطوير الريف المصري في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الزراعية وواصلت المسيرة إلى توطين الصناعة من خلال ذراعها الاقتصادي إبدا الذي سيكون بداية الطريق لحياة جديدة.

مبادرة ابدأ الإعلامية هند جاد مصنع راجا إبدا الأجهزة المنزلية حياة جديدة

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