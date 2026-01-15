قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
آية التيجي

بعد تردد أنباء عن إصابة شيرين بالالتهاب الرئوي، وهو  من أخطر الأمراض التنفسية الشائعة، حيث يصيب ملايين الأشخاص حول العالم سنويًا، وتتراوح أعراضه بين الخفيفة والشديدة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

معلومات عن الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي نتيجة عدوى تصيب الرئتين، ما يؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية وامتلائها بالسوائل أو الصديد، وهو ما يسبب صعوبة في التنفس وسعالًا مستمرًا وارتفاعًا في درجة الحرارة.

وفي السطور التالية، نستعرض أسباب حدوث الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية منه، وفقًا لما نشر في موقع مايو كلينك من الطبي.

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

أسباب الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي عندما تدخل كائنات دقيقة ضارة إلى الرئتين، وتشمل الأسباب ما يلي:

أولًا: العدوى البكتيرية:
تُعد البكتيريا السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي.
من أبرز الأنواع المسببة: بكتيريا المكورات الرئوية (Streptococcus pneumoniae).
قد تكون العدوى شديدة وتحتاج إلى علاج فوري بالمضادات الحيوية.

ثانيًا: العدوى الفيروسية:
تنتج عن فيروسات مثل الإنفلونزا، نزلات البرد، فيروس RSV، وكوفيد-19.
غالبًا ما تكون أقل حدة من البكتيرية، لكنها قد تتحول إلى التهاب رئوي خطير في بعض الحالات.

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

ثالثًا: العدوى الفطرية:
تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وتنتشر أكثر في بيئات معينة أو نتيجة استنشاق فطريات موجودة في التربة أو فضلات الطيور.

رابعًا: الالتهاب الرئوي الشفطي:
يحدث عند دخول الطعام أو السوائل أو اللعاب إلى الرئتين بدلًا من المعدة، ويكثر لدى كبار السن أو مرضى السكتات الدماغية.

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي

وأكدت World Health Organization (WHO)، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة، أبرزها:
ـ الأطفال أقل من 5 سنوات.
كبار السن فوق 65 عامًا.

ـ مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري، الربو، وأمراض القلب.

ـ الأشخاص ضعاف المناعة.

ـ المدخنون ومتعاطو الكحول.

ـ المقيمون في أماكن مزدحمة مثل دور رعاية المسنين.

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

أفادت National Institutes of Health (NIH)، أنه يمكن تقليل خطر الإصابة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أهمها:
ـ الحصول على التطعيمات:
لقاح المكورات الرئوية.
لقاح الإنفلونزا السنوي للحد من المضاعفات التنفسية.
ـ الاهتمام بالنظافة الشخصية:
غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
استخدام المطهرات الكحولية عند الضرورة.

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

ـ الإقلاع عن التدخين:
التدخين يضعف الرئتين ويزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

ـ تقوية جهاز المناعة:
اتباع نظام غذائي صحي.
النوم الجيد وممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ تجنب العدوى:
الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض تنفسية.
ارتداء الكمامة في أماكن الزحام خلال موسم انتشار الفيروسات.

الالتهاب الرئوي أسباب الالتهاب الرئوي أعراض الالتهاب الرئوي الوقاية من الالتهاب الرئوي أمراض الجهاز التنفسي عدوى الرئة الالتهاب الرئوي عند الأطفال وكبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

الطالبة سهى إبراهيم

محامي سهى إبراهيم: الرواية المتداولة عن “ابنة المؤذن” عارية تمامًا من الصحة.. ونمنح الجامعة مهلة أسبوع للحل الودي قبل اللجوء للقضاء

ترشيحاتنا

الأوروبي لإعادة الإعمار

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد