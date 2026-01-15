قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

تقى الجيزاوي

طرح الحساب الرسمي لقناة on صورا من كواليس مسلسل “على قد الحب” من بطولة النجوم شريف سلامة ونيللى كريم والمقرر عرضه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ويجسد "سلامة" خلال المسلسل المكون من 30 حلقة، دور شيف قادم من إيطاليا إلى مصر ليفتتح مطعمه الخاص، إلا أنه يواجه خلال الأحداث العديد من المواقف والتحديات.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

على قد الحب نيللى كريم ماراثون رمضان ٢٠٢٦ شريف سلامة

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة

سيادة المطران جان ماري شامي

المطران جان ماري شامي يدعو للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط

المحامين

نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العملية الانتخابية

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

