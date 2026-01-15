رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

طرح الحساب الرسمي لقناة on صورا من كواليس مسلسل “على قد الحب” من بطولة النجوم شريف سلامة ونيللى كريم والمقرر عرضه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ويجسد "سلامة" خلال المسلسل المكون من 30 حلقة، دور شيف قادم من إيطاليا إلى مصر ليفتتح مطعمه الخاص، إلا أنه يواجه خلال الأحداث العديد من المواقف والتحديات.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.