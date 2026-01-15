طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد توسعًا غير مسبوق، في إطار خطة الدولة لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميًا، مشيرًا إلى نجاح الوزارة مؤخرًا في فتح أسواق جديدة بجمهوريتي الدومينيكان وأوزبكستان.

فتح 25 سوق جديد

وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة والناس»، أن عام 2025 شهد فتح نحو 25 سوقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن اختراق سوق جديد ينعكس إيجابًا على أسواق أخرى، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وشهادات دولية معتمدة وثقة متزايدة لدى المستوردين.

9 ملايين طن صادرات زراعية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تصل حاليًا إلى نحو 170 دولة حول العالم، بإجمالي كميات تجاوزت 9 ملايين طن، موضحًا أن مصر تصدر العديد من الحاصلات الزراعية بكميات تجارية كبيرة، في مقدمتها الموالح، والفراولة، والرمان، والتمور.

المنتج المصري يغزو أوروبا

ونوه متحدث الزراعة بأن الفراولة المصرية المبردة تُعد من أبرز قصص النجاح في منظومة التصدير، حيث تحظى بإقبال كبير في الأسواق الأوروبية خلال فصل الشتاء، بما يعكس التطور الملحوظ في منظومتي الزراعة والتصدير، مشيرًا إلى زيادة المساحات المنزرعة بالفراولة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

ثقة عالمية متزايدة

وأكد أن التوسع في الصادرات الزراعية يحقق عائدًا مباشرًا للمزارعين من خلال رفع قيمة المحاصيل وزيادة هامش الربح، إلى جانب دعم الصناعات المكملة ورفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري، بما يسهم في تعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.

«تكويد المزارع»

وأضاف أن «تكويد المزارع» يمثل خطوة محورية لزيادة كفاءة الصادرات الزراعية وضمان جودتها، مؤكدًا أن عام 2025 شهد انتشارًا واسعًا للصادرات المصرية وترسيخًا للثقة في المنتج الزراعي المصري، الذي يحظى بقبول متزايد في مختلف الأسواق العالمية.