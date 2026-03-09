أول بصمات حمزة عبد الكريم في برشلونة

نجح حمزة عبدالكريم لاعب النادي الأهلي المعار لفريق برشلونة الإسباني في ترك أولى بصماته في الدوري الإسباني خلال أول مشاركاته.

وسجل حمزة عبدالكريم هدفا مميزا بالرأس لفريق برشلونة أمام فريق هويسكا في الدوري الإسباني للشباب.

كما حصل حمزة عبدالكريم على ركلة جزاء لكن أهدرها زميله في الفريق وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 .

ورغم مشاركة حمزة عبدالكريم في المباراة بشكل أساسي وتألقه لكن المدرب فضل تبديله في الدقيقة 73 من عمر المباراة

وشهد مشوار حمزة عبدالكريم للخروج من الأهلي لبرشلونة عدة فصول بين الرفض والنفي وإثبات المفاوضات مع النادي الكتالوني.

وشكك البعض في وجود مفاوضات من نادي برشلونة مع منتخب مصر للشباب خلال الفترة الماضية قبل أن تأكد الصحف الإسبانية الخبر.

وواجه عبدالكريم أزمة في تصاريح العمل والأوراق الرسمية الخاصة باللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وابتعد لفترة عن المشاركة قبل أن تنتهى الأزمة ويخوض المباريات.