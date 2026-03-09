متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة

عبر حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق برشلونة، عن سعادته بخوض أول مباراة له مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني وتسجيل أول هدف له.

وكتب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "فخورٌ بخوض أول مباراة لي وتسجيل هدفي الأول مع هذا النادي الرائع، ممتنٌ لهذه اللحظة ومتشوقٌ للمزيد، عاش برشلونة".

وسجل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، أول أهدافه في رحلته الاحترافية مع الفريق الكتالوني، خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب، التي جمعته مع هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.