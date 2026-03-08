سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة

علقت تقارير صحفية على تسجيل حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة أتلتيك الإسباني، أولى أهدافه مع الفريق منذ انتقاله من الأهلي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “سيظل يوم 8 مارس محفورًا في ذاكرة حمزة عبد الكريم (18 عامًا)، استغرقت عملية التعاقد معه عدة أسابيع حتى تم الإعلان عنها رسميًا في 1 فبراير، إلا أن الإجراءات البيروقراطية حالت دون مشاركته، فعاد إلى مصر في محاولة لتسريع الإجراءات”.

وأضافت: "يوم الجمعة، وبعد استكمال جميع الترتيبات، عاد إلى برشلونة، وشارك يوم الأحد لأول مرة مع فريق الشباب (Juvenil A) ضد هويسكا، لعب حمزة 73 دقيقة في مباراة التعادل 2-2 لفريق بول بلاناس، سجل هدفه الأول وحصل على ركلة جزاء".

واختتمت: "ارتدى حمزة القميص رقم 9، ولم تكن مهمته سهلة، كان على عبد الكريم انتظار دوره داخل منطقة الجزاء، وكان دائمًا من أكثر اللاعبين رقابة، أثمر صبره وإصراره في الدقيقة 69 عندما سدد برأسه عرضية في الشباك".