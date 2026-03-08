سجل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، أول أهدافه في رحلته الاحترافية مع الفريق الكتالوني، خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب، التي جمعته مع هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "انطلاقة مثالية حمزة عبد الكريم يلفت الأنظار في أول مشاركة له بقميص برشلونة، لعب حتى الدقيقة 73،حصل على ركلة جزاء، وسجل هدفًا رائعًا برأسية"

حمزة عبد الكريم يشارك لأول مرة

ويشارك حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع فرق برشلونة، خلال لقاء اليوم، بعد حصوله على تصريح العمل في إسبانيا، خلال الأيام الماضية.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.