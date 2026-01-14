الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة حققت نجاحًا ملحوظًا في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، كان آخرها أسواق جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، في إطار خطة الدولة للتوسع في الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.

وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عام 2025 شهد فتح نحو 25 سوقًا جديدة لتصدير السلع الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن دخول هذه الأسواق لا يقتصر تأثيره على دولة بعينها، بل ينعكس إيجابًا على أسواق أخرى، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من شهادات دولية معتمدة وثقة متزايدة وإقبال كبير في الأسواق الخارجية.

وأشار خالد جاد، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية باتت تصل حاليًا إلى نحو 170 دولة حول العالم، بإجمالي كميات تجاوزت 9 ملايين طن، لافتًا إلى أن مصر تصدر عددًا كبيرًا من الحاصلات الزراعية في مقدمتها الموالح، والفراولة، والرمان، والتمور، بكميات تجارية كبيرة.

ونوه خالد جاد، بأن الفراولة المصرية المبردة تمثل أحد أبرز نماذج النجاح، حيث تغزو الأسواق الأوروبية خلال فصل الشتاء، وهو ما يعكس تطور منظومة الزراعة والتصدير، موضحًا أن المساحات المنزرعة بالفراولة زادت بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن التوسع في التصدير يحقق مردودًا مباشرًا على المزارعين من خلال رفع قيمة المحاصيل وزيادة هامش الربح، مؤكدًا استمرار العمل على رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري ودعم الصناعات المكملة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وتابع: "تكويد المزارع خطوة مهمة في سبيل زيادة الصادرات الزراعية، وتزيد من كفاءة السلع التصديرية، وعام 2025 كان عام انتشار للصادرات المصرية والثقة في المنتج المصري، الحاصلات الزراعية المصرية تلاقي قبولا واسعا في الأسواق العالمية".