زراعة الإسماعيلية تنفذ مرورًا ميدانيًّا على زراعات الشعير ضمن خطة تحسين الإنتاج الزراعي

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل الوزارة، تنفيذ مرور ميداني متابعة الحقول الإرشادية لمحصول الشعير بالقنطرة شرق ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي لدى المزارعين وتحسين الإنتاجية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم القطاع الزراعي ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال المرور، تمت متابعة الحالة العامة للحقول الإرشادية لمحصول الشعير، حيث أوضحت الدكتورة مايسة سعيد، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن محصول الشعير أصبح من المحاصيل الداعمة لمحصول القمح، مشيرةً إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة عارية القشرة ذات قيمة غذائية مرتفعة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال عليها بالسوق المحلي، خاصة لدى متّبعي النظم الغذائية الصحية، فضلًا عن إثبات هذه الأصناف لجودتها العالية وملاءمتها لأراضي محافظة الإسماعيلية.

وأكدت أن الحقول الإرشادية تمثل إحدى الأدوات الفعالة لنقل التوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين، لافتةً إلى أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا متكاملًا لهذه الحقول يشمل توفير التقاوي مجانًا، وصرف حصة من الأسمدة الأزوتية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال الفريق البحثي والإرشادي بإدارة الإرشاد الزراعي.