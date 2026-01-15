مصر تغزو الأسواق العالمية.. صادراتنا الزراعية تصل 170 دولة وتحقيق طفرة في أوروبا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التصدير الزراعي، مع دخول أسواق جديدة مثل جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، ضمن خطة الدولة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المصري عالميًا.

الثقة بالمنتج المصري في الأسواق

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن عام 2025 شهد فتح نحو 25 سوقًا جديدة للصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع له أثر إيجابي يتجاوز الدول الجديدة ليعزز الثقة بالمنتج المصري في الأسواق الأخرى، بفضل الشهادات الدولية المعتمدة والقبول الكبير من المستهلكين.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت حاليًا إلى نحو 170 دولة بإجمالي كميات تتجاوز 9 ملايين طن، مع تصدير كميات كبيرة من الموالح، الفراولة، الرمان، والتمور.

الفراولة المصرية المبردة

وأوضح أن الفراولة المصرية المبردة تمثل نموذجًا للنجاح، حيث تغزو الأسواق الأوروبية خلال الشتاء، مع زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

التوسع في التصدير

وأكد جاد أن التوسع في التصدير يعود بالفائدة المباشرة على المزارعين من خلال رفع قيمة المحاصيل وزيادة هامش الربح، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي ودعم الصناعات المكملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

واختتم بالقول: "تكويد المزارع خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الصادرات، وعام 2025 كان عام انتشار وثقة المنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث تحظى الحاصلات الزراعية المصرية بقبول واسع في جميع أنحاء العالم".