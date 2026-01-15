قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
توك شو

مصر تغزو الأسواق العالمية.. صادراتنا الزراعية تصل 170 دولة وتحقيق طفرة في أوروبا

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التصدير الزراعي، مع دخول أسواق جديدة مثل جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، ضمن خطة الدولة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المصري عالميًا.

الثقة بالمنتج المصري في الأسواق

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن عام 2025 شهد فتح نحو 25 سوقًا جديدة للصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع له أثر إيجابي يتجاوز الدول الجديدة ليعزز الثقة بالمنتج المصري في الأسواق الأخرى، بفضل الشهادات الدولية المعتمدة والقبول الكبير من المستهلكين.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت حاليًا إلى نحو 170 دولة بإجمالي كميات تتجاوز 9 ملايين طن، مع تصدير كميات كبيرة من الموالح، الفراولة، الرمان، والتمور. 

الفراولة المصرية المبردة 

وأوضح أن الفراولة المصرية المبردة تمثل نموذجًا للنجاح، حيث تغزو الأسواق الأوروبية خلال الشتاء، مع زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

التوسع في التصدير

وأكد جاد أن التوسع في التصدير يعود بالفائدة المباشرة على المزارعين من خلال رفع قيمة المحاصيل وزيادة هامش الربح، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي ودعم الصناعات المكملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

واختتم بالقول: "تكويد المزارع خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الصادرات، وعام 2025 كان عام انتشار وثقة المنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث تحظى الحاصلات الزراعية المصرية بقبول واسع في جميع أنحاء العالم".

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

المؤلف الموسيقي محمد نواره

محمد نواره لصدى البلد: فيلم «ده صوت إيه ده» تجربة موسيقية مختلفة

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

الفنان ضياء المرغني

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

