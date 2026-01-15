قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
اقتصاد

سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية

آية الجارحي

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية، وفي إطار المتابعة المستمرة من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، يواصل الجهاز حملاته المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، من خلال إدارة الإزالات والإشغالات وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة وسحب القطع المخالفة، أسفرت عن عدد من الإجراءات الحاسمة، شملت سحب القطع أرقام 129 و179، وسحب القطعة رقم 584، والقطعة رقم 438، بالإضافة إلى سحب القطعة رقم 31 بقطاع (ب) بالمنطقة السابعة، والقطع أرقام 677 و676 و429 بقطاع (ز) بالمنطقة السابعة.

كما تم إزالة تندة مخالفة بالقطعة رقم 799، وتنفيذ قرار غلق وتشميع مغسلة سيارات وسجاد بمنطقة كالما، وضبط حالة تحويل نشاط من سكني إلى شركة تسويق عقاري بالقطعة رقم 10 بلوك 13/14 بمنطقة المخابرات، إلى جانب إيقاف أعمال الردود الأمامية والخلفية المخالفة بالقطعة رقم 504 بقطاع (هـ) بالمنطقة السابعة.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل حزم مع أي مخالفة فور رصدها، ويتم تنفيذ الإزالة الفورية دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لأحكام القانون وحرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أنحاء المدينة، محذرًا من الشروع في أي أعمال بناء أو تغيير نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

