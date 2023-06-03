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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المصريين الأحرار: مبادرة إبدأ خطوة لتصحيح الوضع الصناعى في مصر

مبادرة ابدا
مبادرة ابدا

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة "ابدأ" جيدة أتت ثمارها وحسنت من بعض الصناعات وأنقذت البعض من الإغلاق، لافتا إلى أنها بداية لتصحيح الوضع الصناعى فى مصر وتشجيع الصناعات المتعثر والبداية فى صناعات جديدة تحتاجها استراتيجية الوطن.
وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسى بدأ يطور مدن وأحياء جديدة ثم نقل إليها العشوائيات، ولذا فإن هناك تراكم فى القوانين بمنوم الصناعة فى مصر ونشأ الكثير منها فى ظروف متضاربة، موضحا أن الدولة تحتاج لثورة صناعية.



وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أنه يجب نسف القوانين القديمة والبداية بأخرى جديدة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك قوانين تعطى تشجيع كبير للقطاع الخاص تسمح له بسرعة إنشاء المصانع، موضحا أن بها أكفاء كثيرون فى جميع المجالات وبها الكثير من الثروات.

https://www.youtube.com/live/NOdI_jhb0Ck?feature=share

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