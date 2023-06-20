متى يؤدي الاشتباك الجوي إلى التصعيد.. معهد ميتشل للفضاء يوضح

أبرزت فضائية العربية تقرير عن أهم قواعد الاشتباك الجوي، فقد قامت آجراءات متقدمة طورت عبر العقود الماضية وأعراف متفق عليها لقواعد الاشتباك الجوي أشار إليها الاري ستاتزريم الجنرال السابق ومدير الأبحاث في معهد ميتشل للفضاء ويري أن تلك القواعد من أجل ضمان عدم وقوع حادث جوي قد يؤدي إلى التصعيد.

أبرز قواعد الأشتباك الجوي

ووفقا ل لاري ستاتزريم الجنرال السابق ومدير الأبحاث في معهد ميتشل للفضاء قائلا:" لكل دولة حق في تحديد منطقة ربما فوق المجال جوي دولي أو مياه دولية ولكن الشفافية هنا هي العامل الأساسي فمن أجل تجاوز الخطوط والعمل في تلك المياه يجب أن يكون هناك أشعار بالطيران والطائرة التي تدخل تلك المنطقة يجب أن يكون هناك أتصال وأن تبث موقعها طوال الوقت".

أما في حالة أعتراض الطائرة فأشار " لاري" إلى عدة إجراءات غير عدائية يطب على الطيارين أتباعها.

وأشار التقرير إلى أنه لتجنب الحوادث التي تقود إلى التصعيد، يعتقد لاري أن الأتصالات مهمة قبل وبعد وقوع الحادثة، هذا وإن أسقطت الدولة طائرة تابعة لدولة أخري فهذه الاتصالات مهمة لفهم ما حدث كبقا لما قاله " لاري".