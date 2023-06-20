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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. بيان عاجل من حرس الحدود بشأن ضبط 14 ألف قرص مخدر بتبوك

حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

أفادت صحيفة المدينة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن حرس الحدود السعودي في منطقة تبوك أحبط تهريب 14000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بواسطة طائرة بدون طيار.

وجاء في بيان حرس الحدود السعودي: "ستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقه تبوك بقطاع حقل تهريب 14000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بواسطة طائرة درون، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

وأضالف البيان، أن اجهات الأمنية تفي الممكلة تهيب المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، لافته إلى أن هذه البلاغات ستعالج بسرية تامة.

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب كمية (77,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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