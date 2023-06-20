تطهير أوكرانيا .. زيلينسكي يكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تقضي على القوات الروسية في مسرحين رئيسيين للصراع، شرق وجنوب البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابة المسائي عبر الفيديو: “في هذا الوقت يقوم جنودنا في الجنوب والشرق بتدمير العدو بنشاط، وتطهير أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن “الدفاع ضد الإرهاب يعني تدمير الإرهابيين وهو ضمان بأن روسيا لن تتاح لها الفرصة أبدًا لجلب الشر إلى أوكرانيا”.

وفي إشارة إلى مؤتمر سيعقد في لندن حول تعافي أوكرانيا بعد الحرب، قال زيلينسكي، إن “إعادة بناء أوكرانيا وسيلة لضمانة للأمن ووسيلة للحماية من أي تكرار للعدوان الروسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إن قوات كييف ستستنفد قدراتها الهجومية في يوليو إذا استمر معدل الإصابات الحالي في أوكرانيا.

وأوضح كارتابولوف، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 900 جندي بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات وعشرات المركبات المدرعة خلال نفس الفترة.

وقال رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي: “إذا استمرت على هذا النحو، أعتقد أننا سننتهي من صد هذا الهجوم في غضون ثلاثة أسابيع وننتقل إلى الإجراءات الديناميكية بأنفسنا”.

وزعم أن أوكرانيا فقدت بالفعل ما يقرب من 20 ألف جندي من بين 40 إلى 50 ألفًا كانت قد دربتهم للهجوم.