تقدم تكتيكي.. روسيا توجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

قال العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، إن التماسك العالي لـ القوات الروسية، مع مراعاة الخبرة السابقة وتحقيق التفوق في العديد من جوانب القتال، فاجأ الجيش الأوكراني.

وحسب صحيفة “فوكس”، قال ريزنر، إن “تشكيلات المشاة والدبابات الروسية تظهر تقدما تكتيكيا… بالإضافة إلى ذلك، استولت موسكو على المبادرة في مجال الحرب الإلكترونية”.

وأضاف: "يواجه الأوكرانيون الآن صعوبة في التواصل مع بعضهم البعض ولم يعد بإمكانهم استخدام طائراتهم بدون طيار… كانت مفاجأة غير سارة لأوكرانيا أن الروس أعادوا احتلال هذا المجال".

وأشار ريزنر، إلى عمل الطيران العسكري الروسي، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تخذل أوكرانيا.

وقال: "يمكن للمروحيات الهجومية التي يستخدمها الروس مهاجمة الأعمدة الأوكرانية من مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات… نحن بحاجة إلى الدفاع الجوي لحماية الأعمدة المتقدمة من الأوكرانيين وعدم السماح لطائرات الهليكوبتر بمهاجمتهم حتى قبل أن تصل إلى أماكن الاصطدام القتالي".