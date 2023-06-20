فرنسا تغير موقفها من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدرها في الحكومة، أن باريس غيرت موقفها من انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتعتبر الآن هذه الفرصة بمثابة ضمان مستقل لأمن كييف.

وأوضحت صحيفة “لوموند”، أنه في اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، كان هناك حديث عن الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضافت أن "تلميحا لهذا الاحتمال يمكن أن يقنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدخول في مفاوضات عندما يراه مناسبا، اعتمادا على نتائج الهجوم المضاد".

وأشارت إلي أنه “ليس من الوارد أن تسمح فرنسا لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في خضم الصراع”.