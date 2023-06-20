ميدو: وصول مدير فني سويسري غدا لقيادة قطاع الناشئين بالزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن وصول المدير الفني الجديد للناشئين بنادي الزمالك، غدا الأربعاء.



وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر: "غدا بإذن الله سيصل المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين السويسري شميدز صاحب السيرة الذاتية القوية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير قطاع الناشئين تحت قيادته يوم الخميس القادم بنادي ⁧‫#الزمالك⁩ ".

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقال للنادي الأهلي.

وأكد المصدر أنهم لا يعلمون سبب شائعات توقيع اللاعب للأهلي، وان هذا لم يحدث نهائيا وان فتوح يرتبط بالقلعة البيضاء لأنه أحد أبناء الزمالك، ورحيله عن النادي سيكون للاحتراف.

وشدد المصدر على أن عقد اللاعب مع الزمالك، ممتد مع الفريق ولا أساس من الصحة لما تردد حول توقيعه للأهلي.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بإلقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

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