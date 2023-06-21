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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك تفاهمًا واضحًا بين علي معلول ومحمد عبدالمنعم ثنائي الأهلي، وهو ما ساهم في تسجيل الفريق لعدد كبير من الأهداف بنفس الطريقة خلال الفترة الماضية.

وقال “الحديدي” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "بالتأكيد هذه اللعبة، تأتي نتاج تدريب وتفاهم واضح بين اللاعبين، وهذه اللعبة دائمًا بالتأكيد يطبقها معلول ومنعم في مران الأهلي، وعندما كنت في الملاعب كنا نطبق نفس الجملة مع مجدي طلبة ورضا عبدالعال".

وأضاف: "علي معلول يمتاز بإرسال الكرات العرضية وتحركاته قبل مدافعي الوداد ساهمت في تسجيل الهدف بطريقة رائعة، وهناك لاعبون آخرون تحركوا معه في هذه الجملة التكتيكية، من أجل معاونة عبدالمنعم في تسجيل الهدف، ولعب الكرة بشكل رائع من الحركة في أقصى زاوية ممكنة لدرجة أن البعض أعتقد أنها خرجت إلى ركلة مرمى".

وواصل: "يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي مدافع جيد وإضافة كبيرة، لكن من الصعب وجوده مع علي معلول، لكن حال الموافقة خروجه من النادي، فأن عطية الله بديل مميز في الجبهة اليسرى، مع ضم لاعب مصري آخر في مركز الظهير الأيسر".

الحديدي: الشحات سيجدد عقده مع الأهلي.. وأتمنى بقاء الشناوي وتعويضه

وأكمل: “الأهلي كان لديه ملف تجديد عقود اللاعبين، ومارسيل كولر المدير الفني ترك الأمر، ولم يضغط مطلقا على إدارة النادي، الأمر الذي خلق حالة معنوية مختلفة لبعض اللاعبين ومستواهم تغير تماماً، والكرة الآن أصبحت ”عرض وطلب"، وكل لاعب من حقه يُحدّد مصيره".

وتابع: "حسين الشحات وبيرسي تاو مستواهما تطوّر كثيرًا مع كولر، وأعتقد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد يحسم ملف حسين في النهاية، والأهلي دائمًا يقدر أولاده ويتفاوض بمرونة مع النجوم".

وأتم: "أتوقع أن يجدد حسين الشحات وسيوقع عقود التجديد مع الأهلي في النهاية، وقد يتم ترضيته في بعض الأمور، وبالتأكيد هناك أمور داخلية في الكواليس بين الطرفين، ومن حق محمد الشناوي خوض تجربة الاحتراف لكن في النهاية قراره سيتم احترامه أيا كان، وأتمنى تكريمه وتعويضه والبقاء داخل النادي لأنه سيكون له شأن كبير داخل القلعة الحمراء".

الأهلى علي معلول محمد عبدالمنعم الحديدي الشحات

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