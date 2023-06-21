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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 3 آلاف جنيه.. أرخص هاتف شاومي في السوق|اعرف مواصفاته

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 10A

يُعد هاتف Redmi 10A واحدًا من أرخص هواتف شركة شاومي الذي تم إطلاقها مؤخرًا تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi، حيث يعتبر سعره مناسبا للغاية للشباب أو محدودي الدخل بالإضافة إلى الميزات والإمكانات الجيدة التي يقدمها. 

 

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 10A في السوق المصرية بسعر يبدأ من 3 آلاف و 725 جنيهًا مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي Redmi 10A ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi 10A، كاميرا خلفية أحادية مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما تدعم مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف، وميزة HDR ، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi 10A بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة  تخزين داخلية سعة 32 و 64 و 128 جيجا بايت يمكن توسعتها.  

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 10A ، على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0، مع اتصال LTE مع ألوان الأزرق و الأسود والرمادي.

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