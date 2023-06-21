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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.. لسبب غريب

الماشية
الماشية

يشهد المناخ العالمي تغيرات تعتبر كارثية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة درجة التلوث. 
 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسة، تدرس أيرلندا إعـ ـدام نحو 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.

وصرح بات ماكورماك، رئيس «جمعية موردي الألبان» الآيرلندية، لوكالة الأنباء الألمانية بأنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة. وقال إنه سيتعين على الحكومة الآيرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعاً فقط، وفقاً لماكورماك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الزراعة الآيرلندية لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة مالياً.. وأعلنت «وكالة حماية البيئة الآيرلندية» مؤخراً أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.

وينص أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و 20 في المائة بحلول عام 2030. 

وتهدف أيرلندا بشكل عام إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005.

المناخ الحرارة التلوث

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