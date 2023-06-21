على البحر.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا إطلالة جديدة

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

وظهرت ريم في الصورة بإطلالة جذابة مثيرة على الشاطئ، نائمة على الرمل بدون مكياج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلًا من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.