قتال استثنائي.. أوكرانيا تعلن تقدمها بمنطقة زاباروجيا بعد تبادل القصف مع روسيا

قال أندريه كوفاليف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تستطيع السيطرة على بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زاباروجيا.

ونقلت تقارير عن كوفاليف قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني على “تلجرام”: “حققوا نجاحا جزئيا، إنهم يكسبون أراضي”.

وأضاف أن بعض تلك الأراضي بالقرب من منطقتي مالا توكماتشكا وروبوتينا.

وأكد أن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث قتال عنيف بشكل استثنائي قرب ليمان في دونيتسك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، قولها في بيانها اليومي، إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجمات باتجاه منطقة دونيتسك وجنوبها، وعلى منطقة زاباروجيا جنوب البلاد.