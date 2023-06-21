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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعانق العالم من جديد.. من يستثمر أولا في دمشق| تقرير

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد في المملكة

تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العالم يريد البدء في التعامل مع سوريا مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنديان إكسبريس الهندية الدولية.

تساءلت الصحيفة.. بقولها: ولكن ما مدى احتمالية أن تبدأ الصين والاتحاد الأوروبي أو دول عربية من ضمنها دول الخليج العربي في الإنفاق بشكل كبير في سوريا؟

تقول الصحيفة: إن فرنسا تبدي اهتماما بعودة سوريا إلى العالم، وعودة العلاقات التجارية الدولية معها.
في أوائل مايو، سُمح لسوريا بالعودة إلى هيئة التعاون الإقليمي، جامعة الدول العربية، بعدما تم تعليق عضويتها لأكثر من عقد.

اتفق رئيسا غرف التجارة السعودية والسورية مؤخرا، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، على استئناف التجارة الثنائية. كما أعرب المسؤولون العراقيون في السابق عن حماسهم لفعل الشيء نفسه.

علقت الصحيفة، بأن هذا لا يحدث فقط في الشرق الأوسط.. في فبراير، بعد وقت قصير من وقوع زلزال مدمر في سوريا وتركيا ، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون أوثق مع الهلال الأحمر العربي السوري.


يُعتقد أن الصفقة الإيطالية هي  الأولى من نوعها في أوروبا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

ومع ذلك ، كما أشار الخبراء ، من الصعب معرفة مدى واقعية كل الحديث عن المزيد من التعاون مع سوريا.

قال خبراء، إن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب تدقيقاً، وذلك لوجود معوقات.. فأولاً ، تشكل العقوبات الدولية الواسعة النطاق على سوريا مشكلة لأنها تنطبق أيضًا على أي طرف ثالث يتعامل مع سوريا. 


وإذا أقرت الحكومة الأمريكية قانونًا جديدًا للولايات المتحدة، وهو قانون منع التطبيع مع حكومة  الأسد  لعام 2023 ، فستصبح العقوبات أكثر صرامة.

ثانيًا ، بيئة الأعمال في سوريا ليست جذابة ، كما قال خبراء ، مشيرين إلى  أنه لا يزال هناك الكثير من عدم الاستقرار والفساد.

وقالوا ان "العامل الثالث هو أن جميع الاستثمارات سريعة المكاسب - على سبيل المثال ، في النفط أو الغاز - قد تم اخذها من قبل الروس والإيرانيين".

ورغم ذلك فمع مطالب تخفيف العقوبات، فهناك احتمال للاستثمار المباشر في سوريا الآن ، ومن المحتمل أن تتمكن دول عربية في النهاية من ذلك.


هناك أيضًا مستثمرون محتملون آخرون لسوريا من دول مثل الهند أو البرازيل. ولكن ، كما يقول جاي بيرتون ، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بروكسل للحوكمة ، الذي يركز عمله على الشرق الأوسط ، "من المرجح أيضًا أن تكون الشركات الخاصة من تلك البلدان حذرة بشأن الاستثمار في سوريا ، بالنظر إلى المخاطر".

تعد الصين هي المستثمر المحتمل الرئيسي الآخر. وقعت سوريا على مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022 وناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات.


أما بالنسبة لأوروبا ، فيعتقد خبراء، أنه قد يكون هناك بعض التراخي في مواقف الشركات الأوروبية تجاه سوريا ، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر سرية.

 

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