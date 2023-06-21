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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهارت عليه الصخور.. التصريح بدفن جثمان شهيد لقمة العيش في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثـمان طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، من أبناء مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، انتهت حياته إثر سقوط جزء من الصخور عليه، أثناء عمله بكسارة الصخور بالمنطقة الجبلية دائرة محافظة قنا أقصى جنوب الصعيد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانتهاء حياة طالب انهارت عليه الصخور أثناء عمله بالمنطقة الجبلية بمحافظة قنا.

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وبالانتقال والفحص، تبین وفاة المدعو “محمود. ش”، 15 سنة، طالب، مقيم دائرة مركز دار السلام، وأفاد شقيقه المدعو “هاشم. ش. ر”، 33 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء عمله بصحبة شقيقه المذكور على كسارة صخور بالمنطقة الجبلية بدائرة محافظة قنا، سقط عليه جزء من الصخور؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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