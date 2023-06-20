مصرع سبعيني أسفل عجلات قطار "القاهرة- نجع حمادي" في سوهاج

انتهت حياة عامل في بداية العقد الثامن من العُمر، أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بناحية بلصفوره بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود افاده ناظر محطة سكة حديد سوهاج، بانتهاء حياة المدعو "فتحي م.ع- 70 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، دهسًا أسفل عجلات قطار روسي "القاهرة- نجع حمادي".

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور القطار الروسي "القاهرة- نجع حمادي"، بناحية بلصفورة دائرة المركز، حيث تلاحظ عبور المذكور من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب، وإصطدم به القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال نجل عمومة المتوفي المدعو "علاء ش.ع- 45 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.