التهمتها النيران.. احتراق شقة سكنية بحي الكوثر في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بإحدى عمارات الأوقاف بحي الكوثر في محافظة سوهاج، دون خسائر بشرية أو وقوع أية إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة مفاده نشوب حريق بشقة سكنية في إحدى عمارات الأوقاف بحي الكوثر دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران بشقة بالطابق الثالث علوي، في إحدى عمارات الأوقاف بحي الكوثر دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء؛ لإخماد النيران وبالفعل تم اخمادها والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ لتباشر النيابة العامة التحقيقات.