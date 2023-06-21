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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الجيزة

مبادرة المشروعات
مبادرة المشروعات الخضراء

أعلنت محافظة الجيزة عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية يوليو الحالي لعام 2023.

كان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية و التي تهدف إلي توطين العمل المناخي والتنموي والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة .

وأضاف اللواء أحمد راشد  أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ تنفيذآ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الإجتماع الموسع للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء شاكر يونس السكرتير العام  .

وأوضح محافظ الجيزة أنه قد تقدم حتى الان بالنسخة الثانية من اطلاق المبادرة عدد ٥١٨ مشروع ، مؤكداً أن المبادرة تعد من المبادرات الهادفة لكونها تركز على تنفيذ وتطبيق المشروعات على أرض الواقع مما يسهم في خدمة البيئة والمجتمع .

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الفعاليات واللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى خاصة داخل النوادي ومراكز الشباب ، لافتاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج الخاصة بها .

وثمن اللواء أحمد راشد النماذج المقدمه من أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولى من المبادرة كأحد النماذج التي يحتذى بها في توطين العمل المناخي والتنموي.

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