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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات الشركات العالمية تتعهد بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا

أوكرانيا تعيش أوقاتا
أوكرانيا تعيش أوقاتا صعبة

تعهدت المئات من الشركات العالمية، اليوم الأربعاء، بتقديم دعم مالي لأوكرانيا تزامنًا مع مؤتمر المانحين الذي يستمر يومين في لندن، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ، أجاي بانجا، إن أكثر من 400 شركة من 38 دولة تعهدت "بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها في أعقاب التدخل الروسي غير القانوني".

ومن بين الشركات التي تعهدت بدعمها فيرجن، وسانوفي ، وفيليبس ، وهيونداي، وسيتي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحاضرين في مؤتمر التعافي الأوكراني اليوم، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي السريع لأوكرانيا يعتمد على "شراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وكبار رجال الأعمال".

وكما رأينا في باخموت وماريوبول، فإن ما لا تستطيع روسيا تحمله سوف تسعى إلى تدميره.

وأضاف سوناك: "إنهم يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه مع الاقتصاد الأوكراني".

وتابع: "سنحافظ مع حلفائنا على دعمنا للدفاع الأوكراني والهجوم المضاد، وسنقف إلى جانب أوكرانيا طالما سيستمرون في تحقيق انتصار في هذه الحرب".

كما أعلن سوناك عن "حزمة تاريخية من الدعم المالي" من المملكة المتحدة.

ستشمل الحزمة 3 مليارات دولار بضمانات قروض من البنك الدولي، و305 ملايين دولار من المساعدات الثنائية وما يصل إلى 318  مليون دولار في "توسيع الاستثمار البريطاني الدولي في أوكرانيا".

سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الخدمات العامة في أوكرانيا ، مثل المدارس والمستشفيات.

وفقًا  للحكومة البريطانية، أو "داونينج ستريت"، فإن هذه الحزمة "ترفع المساعدة غير العسكرية للمملكة المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 4.7 مليار جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار)".

 

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