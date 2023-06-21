رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة السعودية خلال أيام

افادت وسائل إعلام سعودية ، اليوم الأربعاء في نبأ عاجل عن اعتزام رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا زيارة المملكة العربية السعودية.

وجاء في النبأ العاجل ، رئيس وزراء اليابان: "سأقوم بزيارة السعودية بعد حضور قمة حلف الناتو".

وكانت قد أفادت شبكة "إن تي في" التلفزيونية اليابانية، أمس الثلاثاء، بأن المعارضة اليابانية تضع اللمسات الأخيرة قبل تقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، ما يمكن أن يؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وتعززت التكهنات بأن يدعو كيشيدا إلى انتخابات مبكرة عندما ارتفعت معدلات شعبيته بعد أن استضاف قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وأظهر استطلاع حديث للرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد قوي بشكل عام، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وزادت الانتقادات لحكومة كيشيدا بسبب مشكلات حول بطاقة الهوية الوطنية والضجة التي أثارها حفل أقامه نجله عندما كان سكرتيراً سياسياً له في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.