موسم التزاوج.. علوم البحار يوضح أسباب ظهور القروش على السواحل

أكد الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، أن الفترة الحالية هي فترة موسم تزواج القروش الذي يستغرق فترة تصل الى 11 شهر مشيرا إلى أنه لا توجد اي تغيرات في البيئة المائية بالبحر المتوسط أثرت على شواطئ الاسكندرية .

وأشار إلى أن القروش تقترب في هذه الفترة من جميع السواحل نظرا لهدوء التيارات البحرية ، حيث تبدا القروش الصغيرة في النمو ، كما تبدأ وجودها في منطقة قريبة من الشاطئ ثم تبدا بعد ذلك في الدخول إلى المياه العميقة ، موضحا أن تقارب القروش من المنطقة الشاطئية يعد أمر طبيعي وخاصة في هذا التوقيت من العام.

وكان قد أوضح أن "حادث هجوم القرش على إنسان، أمر وارد الحدوث ويحدث نتيجة لتغير سلوك القرش"، مضيفا: "نسبة حوادث هجوم القرش على الإنسان في مصر قليلة للغاية، بعكس نسبة حدوثها في دولة كأمريكا، حيث قد نشهد 20 حالة هجوم قرش على الإنسان شهريا".

وعلق على واقعة السائح الروسي بالغردقة، قائلا: "كانت أنثى وكانت تبحث عن مكان لوضع بيضها، كاشفا أن تشريح سمكة القرش أثبت أنها تعرضت لعملية تخصيب منذ شهرين، وزعانفها مصابة وهو ما جعلها غير قادرة على التهام الأسماك وجائعة".

وتابع: "لو فرضنا سمكة قرش دخلت في منطقة ومش عارفة تتحرك فيها ومحتاجة أكل، فهيتغير أسلوبها، وهناك حالات أخرى في وقت الوضع تجدها تبحث عن مكان آمن حيث أن هناك أسماك تلد وأخرى تبيض".