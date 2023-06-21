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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

180 كيلو وتعاني من جلطات في القلب.. ابتسام للمسئولين: نفسي أخس

الحاجه ابتسام
الحاجه ابتسام

تسكن ابتسام مع ابنها وزوجته وأبنائه في شقة صغيرة ومتهالكة بالدور الأرضي في منطقة فيصل، وهي تعاني من زيادة وزن مفرطة وصل وزنها إلى حوالي 180 كيلو جرام، مما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية مثل مشاكل في القلب والكبد.

قالت ابتسام لعدسة "صدي البلد" إنه لا يوجد تشخيص صحيح لحالتها حتى الآن، حيث يختلف كل تشخيص من طبيب إلى اخر.

وأضافت أن آخر تشخيص كان أنها مريضة بالغدة الدرقية، والتي تتسبب في امتلاء جسمها بالماء، بالإضافة إلى ثلاث جلطات في القلب، وإنها أصبحت تتحرك حركة أقل وبصعوبة بالغة ، مما يتسبب في تعب شديد لها ولذلك يتم تركيب جهاز الأكسجين لها طوال اليوم، وأصبحت تعاني الآن من مشاكل في الكلى وتحتاج إلى عمل منظار بأسرع وقت ممكن.

كما أشارت زوجة ابنها، نورا، إلى أن ابتسام تعاني من الماء الزائد في الجسم، مما يتسبب في مشاكل في الرئة والكلي، وتحتاج إلى غسيل كلوي وأشعة مقطعية على الكلي، والتي تتكلف 15000 جنيه وهذا ليس في مقدورهم تحمله.

وتطالب ابتسام المسئولين بسرعة الاستجابة لشكواها وعلاجها على نفقة الدولة، ويمكن التواصل معها على الرقم 01014478757.

 

https://fb.watch/lc1gLURV9B/?mibextid=Nif5oz

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استجابة الأكسجين الدور الارضي توجهات الدولة زوجة ابنها سرعة الاستجابة علاجها علي نفقة الدولة غدة الدرقية كلى كلوي منطقة فيصل

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