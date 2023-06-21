180 كيلو وتعاني من جلطات في القلب.. ابتسام للمسئولين: نفسي أخس

تسكن ابتسام مع ابنها وزوجته وأبنائه في شقة صغيرة ومتهالكة بالدور الأرضي في منطقة فيصل، وهي تعاني من زيادة وزن مفرطة وصل وزنها إلى حوالي 180 كيلو جرام، مما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية مثل مشاكل في القلب والكبد.

قالت ابتسام لعدسة "صدي البلد" إنه لا يوجد تشخيص صحيح لحالتها حتى الآن، حيث يختلف كل تشخيص من طبيب إلى اخر.

وأضافت أن آخر تشخيص كان أنها مريضة بالغدة الدرقية، والتي تتسبب في امتلاء جسمها بالماء، بالإضافة إلى ثلاث جلطات في القلب، وإنها أصبحت تتحرك حركة أقل وبصعوبة بالغة ، مما يتسبب في تعب شديد لها ولذلك يتم تركيب جهاز الأكسجين لها طوال اليوم، وأصبحت تعاني الآن من مشاكل في الكلى وتحتاج إلى عمل منظار بأسرع وقت ممكن.

كما أشارت زوجة ابنها، نورا، إلى أن ابتسام تعاني من الماء الزائد في الجسم، مما يتسبب في مشاكل في الرئة والكلي، وتحتاج إلى غسيل كلوي وأشعة مقطعية على الكلي، والتي تتكلف 15000 جنيه وهذا ليس في مقدورهم تحمله.

وتطالب ابتسام المسئولين بسرعة الاستجابة لشكواها وعلاجها على نفقة الدولة، ويمكن التواصل معها على الرقم 01014478757.

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