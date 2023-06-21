إسرائيل تهدد باستخدام القوة لإزالة موقع لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية

هددت إسرائيل، الأربعاء، باستخدام القوة لإزالة "موقع عسكري" نصبه "حزب الله" اللبناني بمحاذاة منطقة حدودية جنوبي للنان.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الاسرائيلية، أن قوة من "حزب الله"، قامت "باجتياح أراضي إسرائيل السيادية، في قطاع جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، وأقامت موقعا عسكريا (خيمتين) مسلحتين هناك".

وأشارت إلى أن الحدث الذي وصفه نواب بالكنيست (البرلمان) بالخطير، جرى الكشف عنه الأسبوع الماضي خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، قبل أن يُكشف اليوم (الأربعاء) للإعلام.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر إن "إسرائيل بعثت رسائل إلى حزب الله بأنها قد تستخدم القوة لإزالة الموقع ورد التنظيم أن الموقع تم وضعه على أرض لبنانية محتلة".

وأوضحت أن الحديث يدور عن خيمتين نصبهما قوة من "حزب الله"، خلف الخط الأزرق (خط الحدود الدولي بين إسرائيل ولبنان).

ونقلت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "الأمر معروف وتتم معالجته أمام جميع الأطراف المعنية".

وقالت الإذاعة: "يقولون في الجيش إن مواقع حزب الله الجديدة لا تشكل تهديدا أمنيا، ويفضلون التعامل مع القضية على المستوى السياسي- الدبلوماسي".

وتابعت: "سيحقق الجيش في كيفية التعامل مع الحادث، ولماذا لم يتم إخلاء المواقع على الفور بعد إنشائها خلف الخط الأزرق".

وبين وقت وآخر، يتكرر حدوث توتر بين الجانبين عند مناطق حدودية، عادة ما ينتهي بسرعة بوساطة من "يونيفيل".

وبشكل شبه يومي، يشكو لبنان من خرق إسرائيل لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.