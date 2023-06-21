الكرملين: الاستعدادات لقمة "بريكس" على جدول أعمال اجتماع بوتين ورامافوزا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية" الكرملين" دميتري بيسكوف، عن أن الاستعدادات لقمة "بريكس" كانت على جدول أعمال الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.



وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إن: "مسائل الاستعدادات للقمة المقبلة كانت على جدول الأعمال وبحثها لا يزال مستمرا".



جدير بالذكر أن وفدا من القادة الأفارقة قاموا السبت الماضي بزيارة إلى سان بطرسبورج لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعقد بوتين أيضا لقاء منفصلا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

و تستضيف جنوب إفريقيا في أغسطس القادم قمة /بريكس/ التي دُعي بوتين للمشاركة فيها، والتى تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.